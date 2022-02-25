20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Isparta'da Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda, bina sakinleri bir daireden gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi.

3-4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ



Ekipler, içeride hareketsiz yatan 20 yaşındaki Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.