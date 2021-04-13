2021 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? (İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya Ramazan pidesi fiyatları)

13.04.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 12:01
Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor.
Pidenin fiyatları 3 ile 5 lira arasında değişiyor.
İstanbul’da Ramazan ayında fırınlarda satılacak 365 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 4 TL olarak belirlenirken İBB’ye bağlı Halk Ekmek aynı gramajdaki pide 1.5 TL’den satışa sunulacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine Ramazan Ayı Tedbirleri konulu genelge gönderildi.Genelgede, Ramazan ayında geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların toplumsal hareketliliği arttırması sebebiyle salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.
Ramazan ayının gelenekselleşen görüntülerinden pide kuyruklarıyla ilgili olarak;
“Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.” ifadelerine yer verildi.