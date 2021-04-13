2021 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar? (İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya Ramazan pidesi fiyatları)

Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor.

Pidenin fiyatları 3 ile 5 lira arasında değişiyor.

2021 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR ?

Ankara'da 275 gram pideAntalya ve İzmir’de 250 gram pideİstanbul’da 365 gram pideSakarya ve Kocaeli’de 370 gram pideveTrabzon’da 500 gram pidesatışa sunulacak.

İHE DUYURDU: RAMAZAN PİDESİ 1.5 TL





İstanbul’da Ramazan ayında fırınlarda satılacak 365 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 4 TL olarak belirlenirken İBB’ye bağlı Halk Ekmek aynı gramajdaki pide’den satışa sunulacak.Pide fiyatını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAMAZAN TEDBİRLERİNİ AÇIKLAMASI



İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine Ramazan Ayı Tedbirleri konulu genelge gönderildi.Genelgede, Ramazan ayında geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların toplumsal hareketliliği arttırması sebebiyle salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.



Ramazan ayının gelenekselleşen görüntülerinden pide kuyruklarıyla ilgili olarak;



“Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.” ifadelerine yer verildi.