2022 Ramazan pidesi ne kadar?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı.

Ekmek fiyatlarında yaşanan artış sonrasında 2022 yılında Ramazan pidesinin kaç lirada satışa çıkacağı merak konusu oldu.

Geçen yıl İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satışa sunulmuştu.



2022 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLACAK?



İstanbul Fırıncılar Odası, 330 gram pidenin 6 liraya satılacağını, susamlı yumurtalı 330 gram olan pidenin ise 7,5 TL'ye satılacağını duyurdu.

415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liraya satılacak.

