Bekçilik sınav sonuçları açıklandı (2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav Sonuç ekranı)

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE



Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuç bilgileri yayımlanmıştır.



30 Eylül 2023 tarihinde yapılan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 25 Ekim 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numaraları ile 30 (otuz) TL sınav itiraz ücreti yatırarak, e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.



Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığına ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bireysel yapılan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar için ilerleyen tarihlerde gerekli duyurular yapılacaktır." denildi.