2023-2024 av dönemi yarın başlıyor

Yapılan duyuruda Merkez Av Komisyonu’nun av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlediği belirtildi.

Merkez Av Komisyonu 2023-2024 av döneminde, avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirledi.



Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 26 Ağustos 2023 (Yarın) tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.



Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için 'Avcılık Belgesi' almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini bakanlığın Bölge Müdürlüğü (DKMP) İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekecek. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden, Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından ve '0850 888 06 06' numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek. Avcıların; Merkez Av Komisyonu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı kararında yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunlu olacak.