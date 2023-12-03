2023 ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ: Aile Destek Ödemeleri ne zaman başlayacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, yeni ay ile beraber araştırma konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. İşte, 2023 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...



ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE ZAMAN?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor.



Aile Destek Programı Aralık ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.



Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.