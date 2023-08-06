2023 Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum

FİYATLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ile 46 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i Türkiye’de üretiliyor.



Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.