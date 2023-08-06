2023 Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Fındık üreticileri, artan üretici maliyetleri, dünyada kuruyemişe yönelik artan ilgi ve piyasaların Türkiye eksenli oluşması beklentisiyle taban fiyatın en az 80 lira olması beklentisi içerisinde. Peki, 2023 fındık fiyatları açıklandı mı? İşte fındık fiyatlarında son durum...

2023 Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum

Ağustos ayıyla birlikte fiyatlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Fiyat belirlendikten sonra Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile fındık fiyatları netleştirilip açıklanacak.

2023 Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatlarında son durum - 1

FİYATLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. 

TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ile 46 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı.

Dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 70'i ’de üretiliyor.

Türkiye, dünya fındık ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiriyor.

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