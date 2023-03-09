2023 hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 hac kura sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
KESİN KAYITLAR 13-24 MART'TA
Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.
Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.