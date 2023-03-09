2023 hac kura sonuçları açıklandı

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kura sonuçları açıklandı. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

2023 hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 hac kura sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Kura sonuçlarına göre hak kazanan hacı adayları kesin kayıtlarını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

KESİN KAYITLAR 13-24 MART'TA

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.

Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Diyanet İşleri Başkanlığıyla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler.

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