2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?

İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI



Cumhur İttifakı;



BBP - 1. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

MHP - 4. sıra



Emek ve Özgürlük İttifakı;



Yeşil Sol Parti - 1. sıra

TİP - 2. sıra



Millet İttifakı;



Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra

CHP - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Saadet Partisi - 6. sıra



OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?



Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.



YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA



YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.