2023 seçimleri oy pusulası sıralaması: Hangi parti, kaçıncı sırada?

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oldu.
Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcileri hazır bulundu.
Yapılan kura çekimi sonucu;
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI - 5. sıra
Genç Parti - 6. sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra
ATA İTTİFAKI - 19. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI
Cumhur İttifakı;
BBP - 1. sıra
AK Parti - 2. sıra
Yeniden Refah Partisi - 3. sıra
MHP - 4. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı;
Yeşil Sol Parti - 1. sıra
TİP - 2. sıra
Millet İttifakı;
Gelecek Partisi - 1. sıra
Demokrat Parti - 2. sıra
Demokrasi ve Atılım Partisi - 3. sıra
CHP - 4. sıra
İYİ Parti - 5. sıra
Saadet Partisi - 6. sıra
OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.