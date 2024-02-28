2024-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı (2024-DİB-MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, yayımladığı duyuruyla DİB-MBSTS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

2024-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı (2024-DİB-MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024-DİB-MBSTS sınav yerleri tarafından açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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2024-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı (2024-DİB-MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada;  "9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2024-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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