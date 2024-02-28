2024-DİB-MBSTS sınav yerleri açıklandı (2024-DİB-MBSTS sınav giriş belgesi sorgulama)

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2024-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.