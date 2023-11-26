2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ: engelli araç limiti ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerilerini açıklamasıyla birlikte 2024 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...



ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NETLEŞTİ



Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti.



Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.



YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ



ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.



Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.



HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?



ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.