2024 hac ön kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

2024 yılı hac ön kayıt işlemleri uzatıldı. Vatandaşlar, hac ön kayıt işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek. Söz konusu gelişmenin duyulmasının ardından, belirlenen son başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, 2024 hac ön kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

2024 hac ön kayıt işlemleri ne zaman bitecek?

Gelecek yıl Hac ibadetlerini yerine getirmek için ilk defa başvuru yapacakların ön kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı'nda devam ediyor. Hacı adayları, anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını yapabilir.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac ön kayıt işlemlerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi bugün olan 2024 yılı hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

GEÇEN YIL BAŞVURANLARIN DURUMU

Önceki yıllarda başvuru yapanlar konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

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