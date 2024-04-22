2024 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Bayramın birinci günü hangi tarih?

Ramazan Bayramı'nın geride kalması ile vatandaşların gözü Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Özellikle tatil planlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda 2024 Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. İşte bayramın 1. gün tarihi...



2024 KURBAN BAYRAMI TARİHİ



2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü ihya edilecek.



15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ



Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.



Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.