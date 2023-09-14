2024 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

2024 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte önümüzdeki yıl yine binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştirecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

2024 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayının önümüzdeki yıl hangi tarihte başlayacağı, her yıl olduğu gibi bu yılda dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Peki, 2024 Ramazan ne zaman?

2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.

2024 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 1

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024'de 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...