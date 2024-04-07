2024 son teravih namazı tarihi: Teravih ne zaman bitiyor?

Her Ramazan ayında yatsı ezanı okunduktan sonra kılınan teravih namazının 2024 yılında son olarak ne zaman kılınacağı merak konusu oluyor. Oruçlarını açtıktan sonra teravih namazını idrak etmek isteyen vatandaşlar, bu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 son teravih tarihi...



RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?



Ramazan ayının son orucu bu yıl, 9 Nisan Salı akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak.



Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.



SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?



Bu yıl son teravih 8 Nisan Pazartesi günü, yatsı namazının ardından eda edilecek.