Beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 balkon çöktü

İstanbul'da Üsküdar’da inşaat alanına beton dökme esnasında beton pompa aracı devrildi. Araç, vinç yardımıyla kaldırılırken halatlar koptu ve apartmanın üzerine tekrar devrildi. Devrilme sonucu 2 balkon çöktü.

Beton pompası apartmanın üzerine devrildi: 2 balkon çöktü

Üsküdar Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat alanına beton döken beton pompa aracı dengesini kaybederek bir apartmanın üzerine devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu apartmanda hafif çaplı hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokak üzerinde önlem alırken beton pompasının kaldırılması için vinç çağırıldı.

TEKRAR DEVRİLDİ

Beton pompası vinç yardımıyla kaldırıldığı esnada araca bağlı halatlar koptu.

Kopma sonucu beton aracının kolu apartmanın üzerine düşerek 2 balkonun çökmesine neden oldu. Olayda kimse yaralanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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