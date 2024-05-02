Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki minibüste elektrik aksamından yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde seyir halindeki Orhan Güngül hakimiyetindeki minibüs, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna döndü.

Aracı durduran sürücü kendini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar ve sürücü aracı kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Dumandan etkilenen araç sürücüsü Orhan Güngül tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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