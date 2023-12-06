2024 Şubat askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi

Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri yakın zaman sonra belli olacak.



ŞUBAT 2024 ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.



Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



MSB SEVK TARİHLERİ



Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 08 Şubat 2024



Er (2’nci Grup) 07 Mart 2024



Er (3’üncü Grup) 18 Nisan 2024



Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.