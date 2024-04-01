2024 yerel seçimin sürprizleri

2024 yerel seçimlerinde bazı bölgelerde dengeler değişti. Birçok kent uzun zaman sonra farklı bir partinin yönetimine geçti.



AK Parti, kalesi olarak görülen bazı kentlerde seçimi kaybetti. Adıyaman 2004'den beri AK Parti tarafından yönetiliyordu. Adıyamanlılar, 20 yıl sonra tercihini CHP'den yana kullandı. CHP adayı Abdurrahman Tutdere, yüzde 49 oyla seçimin kazananı oldu. AK Parti'nin adayı Ziya Polat ise yüzde 27'de kaldı. AK Parti 2019 seçimlerine oranla kentteki oyu yüzde 25 düştü.



Sürpriz sonuçların alındığı bir diğer kent de Balıkesir oldu. CHP'nin adayı Ahmet Akın, oyların yüzde 51'ini alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. CHP böylece, Balıkesir'in il olduğu 1950 yılından bu yana ilk kez kentte yerel seçimleri kazandı.



Benzer bir durum Kırıkkale'de de yaşandı. CHP'li Ahmet Önal, oyların yüzde 49,9'unu alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. 1989 yılında il olan Kırıkkale'de CHP ilk kez yönetime geçti.



1995 yılında il olaran ilan edilen Kilis'te CHP'nin adayı Hakan Bilecen, yüzde 41,98 ile ilk sırada yer aldı. 2014 yılında kentte yüzde 3 oy alan CHP burada da ilk kez seçimi kazandı.



2019 seçimlerine göre tablonun terse döndüğü bir diğer il Bursa oldu. Kent, 2004'den beri AK Parti yönetimindeydi. AK Parti bir önceki yerel seçimleri yüzde 49,63'lük oyla kazanmıştı. 2019'da Belediye başkanı seçilen Ali Nur Aktaş AK Parti'den tekrar aday gösterildi. Bu kez oy oranı yüzde 38'de kaldı. CHP'nin adayı Muztafa Bozbey ise oyların yüzde 47'sini alarak ipi göğüsledi.



AK Parti'nin 2004'den beri yönettiği Yozgat'ta da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2019'da seçimenin yüzde 40'ının tercih ettiği AK Parti'nin bu seçimlerde oy oranı yüzde 26'ya geriledi. Yeniden Refah Partili Kazım Arslan, oyların yüzde 36'sını alarak kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat'n yeni belediye başkanı oldu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da seçmenin tercihi, 2019'a göre değişti. MHP'li Cengiz Ergün, bir önceki seçimlerde yüzde 52 ile belediye başkanı seçilmişti. Tekrar aday gösterilen Ergün'ün oy oranı yüzde 29'a geriledi. CHP'li Ferdi Zeybek ise yüzde 57 ile birinci sırada yer aldı.



İYİ Parti'nin il bazında tek kazandığı Nevşehir'de de tablo 2019'a göre değişti. AK Parti, 2019'da yüzde 51 ile kentteki birinci partiydi. Bu kez ise oy oranı yüzde 34'te kaldı. İYİ Partili Rasim Arı yüzde 52 oyla seçimin kazananı oldu.