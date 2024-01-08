"2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 107. Sayılı Dezenformasyon Bülteni'nde "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak" iddialarına açıklama yapıldı. Bültende bu iddianın doğru olmadığı aktarılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da böyle bir çalışmasının bulunmadığı vurgulandı

"2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 107. Sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışmasının bulunmadığı vurgulandı.

YÜZDE 58,46 ARTIŞ

Araç sahipleri 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin () ne kadar olacağını merak ediyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre MTV, 2024 yılında yüzde 58,46 oranında arttı.

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