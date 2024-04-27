Esenler’de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi.

Kaldırım üzerinde yürüyen vatandaşlar boş alanda hareketsiz şekilde yatan birini fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin erkek ve 40 yaşlarında olduğu anlaşıldı.

Ekipler, incelemenin ardından cesedi incelenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.