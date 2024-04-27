İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın - 1

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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