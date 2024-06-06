2024 Zilhicce ayı tarihi: Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri Zilhicce ayı ve bu ayın orucu oldu. Yılın ikinci dini bayramını da içerisinde barındıran Zilhicce ayı bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

2024 Zilhicce ayı tarihi: Zilhicce orucu ne zaman başlayacak?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı olan Zilhicce için az bir zaman kaldı. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir. İşte, 2024 Zilhicce ayı tarihi hakkında bilgiler...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

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