2024'te yeniden gündeme geldi: Güneş patlaması ne zaman olacak?

Güneş patlamasının ne zaman olacağı, sosyal medya birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Güneş'in atmosferinde meydana gelen şiddetli patlamalara "Güneş patlaması" deniyor. Yakın zaman önce patlama meydana gelmişti, kısa ve orta vadede ise yeni patlamaya dair bilgi bulunmuyor.



YILBAŞI GECESİ GÜNEŞ'TE PATLAMA



Yılbaşı gecesi güneş büyük bir enerji patlaması yaşadı. NASA, bu patlamanın Eylül 2017'den bu yana güneşten kaynaklanan en büyük patlama olduğunu açıkladı. Yüzde 25 ihtimalle patlama bugün GPS ve uyduları bozabilir.



NASA, Salı günü güneşte 2017'den bu yana yaşanan en güçlü enerji patlamasını gözlemledi. Patlama yüzde 25 ihtimalle uyduları ve GPS sistemlerini bozabilir.



NASA'nın aracı yılbaşı gecesi gerçekleşen enerji patlamasını tespit etti ve patlama görüntüsünü "radyo kesintisi riskinin" rapor edildiği Dünya'ya ulaştırdı.



Görüntüler güneşte patlamadan önce daha da parlaklaşan, en yüksek seviye parıltı yani "X5 parlaması" oluşan bir bölgeyi gösteriyor.



NASA'dan bilim insanları benzer bir parlamayı en son 10 Eylül 2017'de, saatlerce radyo kesintilerine neden olan bir "X8.2 parlamasında" gözlemlediğini açıkladı.



SON PATLAMA NE ZAMAN OLDU?



NASA yaptığı duyuruda güneşte yaşanan patlamanın radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebileceğini ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabileceğini belirtti.



Bu patlama bir "X5.0 parlaması" olarak sınıflandırılmıştır. "X sınıfı" en yoğun patlamaları belirtirken, sayı da gücü hakkında bilgi veriyor.



Güneş patlaması 31 Aralık'ta saat 17:00'de gerçekleşti ve NASA'nın "Solar Dynamic Observatory" araştırma sondası için çarpıcı bir gösteri yarattı.



Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) halkın korkacak hiçbir şeyi olmadığını açıklarken, kurum 31 Aralık'taki ilk radyasyon patlamasının Pasifik Okyanusu üzerinde elektrik kesintilerine neden olduğunu tespit etti.



Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, Dünya'nın küçük bir jeomanyetik fırtına yaşayabileceğini yani Dünya'nın manyetosferinde güneş rüzgarı şok dalgasının neden olduğu geçici bir rahatsızlık yaşayabileceğini öngördü.



Olay uyduların "uzayda sürüklenmesine ve yeteneklerinin engellenmesine" neden olabilir.



Ajans kitlesel püskürmenin Dünya'yı sıyırıp geçeceğini tahmin ediyor.



EN BÜYÜK PATLAMA 2003'TE YAŞANDI



Bu altı yıl içinde tespit edilen en güçlü güneş patlaması olsa da, NASA'nın kayıtları şimdiye kadarki en büyük patlamanın 2003 yılında meydana geldiğini gösteriyor.



4 Kasım 2003'te güneşte bir "X45 parlaması" yaşandı.



Yaşandığı zaman bir "X28 parlaması" olarak sınıflandırılan patlamanın Mart 2004'te muhteşem bir X45 olduğunu belirledi. Yani zannedildiğinden çok daha güçlü bir patlamaydı.



Araştırmacılar, hesaplamalarının patlamanın yaydığı radyasyonun "5 bin güneşe eşdeğer" olduğunu gösterdiğini ancak ışınların Dünya yüzeyine ulaşmadığını söyledi.