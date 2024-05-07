Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Emin K.'nin (75) evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği kazara ateş aldı.



Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Emin K., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.