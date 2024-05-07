CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki odasında ziyaret etti. Bahçeli-Özel görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini belirten CHP lideri Özel, Bahçeli ile karşılıklı yapıcı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
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Ankara'da bugün önemli bir görüşme vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi () TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı ile bir araya geldi.

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü. Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Özel'e ziyarete gelişinde, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

ÖZEL: GÖRÜŞME GAYET OLUMLU VE VERİMLİ GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin partisinin TBMM grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Özel şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'ye ve onun şahsında MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Kendisi ile gayet olumlu, verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ev sahipliği hem de görüşmedeki fikir alışverişleri, geçmiş tecrübeleri, geçmişte siyasetinde şahit olduğu bazı gelişmelerden yaptığı kıymetli aktarımlar için, istifade ettiğimiz görüşler için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve son derece yapıcı şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada, Filistin, Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye'nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaşma, CHP'nin burada bir ana muhalefet partisi olduğunu, ancak yurt dışında Türkiye'nin partisi olduğumuzun altını bir kez daha çizdim.

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret - 1

Ayrıca 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini, temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı, temmuz zammının sadece küçük işletmeler ve KOBİ'lerin sırtına bırakılmayıp, bu konuda devletin yapması gerekenler konusunda her ikimizde birer milletvekili, genel başkan olarak üzerimize düşenleri hatırladık, karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden, staj ve çıraklık mağdurlarına, kademeli emeklilik beklentisinden uzman çavuşların, emekli astsubayların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 28 Şubat davasının mağdur tutuklularından, görülen davalara yönelik Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar kendilerine görüşlerimize ifade ettik."

7 YIL SONRA BİR İLK

Görüşme talebinin, lideri Özel'den geldiği öğrenildi. Özel'in Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret, 7 yıl sonra bir ilk niteliğindeydi.

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret - 2

En son Ocak 2017'de eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, lideri Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etmişti.

Görüşmeye, o dönem grup başkanvekili olan Özgür Özel de katılmıştı.

CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret - 3

ÖZEL GEÇEN HAFTA DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara bir süredir, kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Özel, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın da 'ye iade-i ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

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