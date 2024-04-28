2024'ün son kandil tarihi: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

2024'ün son kandili için bekleyiş başladı. Mevlid Kandili, bu yıl da dualarla idrak edilecek. Bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına odaklandı. İşte, Mevlid Kandili'nin 2024'te idrak edileceği tarih...



2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.



MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ



'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.



"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.



Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.



Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.