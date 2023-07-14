21 gündür haber alınamayan bekçiden acı haber

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ormanlık alanda bulunan cesedin, Amasya’dan kente gelip burada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınmayan kayıp bekçi Ender Yücel’e ait olduğu belirlendi.

21 gündür haber alınamayan bekçiden acı haber

’nun Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünde ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve sosyal medya hesabından intihar notu bıraktıktan sonra Kastamonu’nun Küre ilçesine gelerek kaybolan Ender Yücel’e ait olduğunu ortaya çıktı.

21 GÜNDÜR ARANIYORDU

Arama çalışmalarının 21’inci gününde Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünde cesedi bulunan Ender Yücel’in, bugün Amasya’nın Suluova ilçesi Ortayazı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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