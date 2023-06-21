21 Haziran neden yılın en uzun günüdür? Yaz gündönümünde yaşananlar

21 Haziran, Kuzey Yarımküre için yılın en uzun günüdür ve astronomik yazın başlangıcını işaret eder. Peki, en uzun gün olan 21 Haziran'da neler oluyor? Yaz gündönümü neden yılın en uzun günüdür?

21 Haziran neden yılın en uzun günüdür? Yaz gündönümünde yaşananlar

Kuzey Yarımküre, her yıl 21 Haziran'da yılın en uzun günü olarak bilinen yaz gündönümünü kutlar. Bu özel günde Güneş, gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaşır ve ışınlarını Dünya'ya uzun bir süre boyunca yayar. Bunun nedeni Dünya'nın kutbunun normal eğiminden 23,5 derece daha fazla eğilmesidir. Bu eğim, Dünya'nın yüzeyine daha doğrudan güneş ışığı almasını sağlar.

21 Haziran neden yılın en uzun günüdür? Yaz gündönümünde yaşananlar - 1

YAZ GÜNDÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de uzamaya başlar. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de yazın, Güney Yarımküre'de kışın başlangıcı sayılır. Güney Yarımküre'de en kısa gün, Kuzey Yarımküre'de en kısa gece yaşanır. Kuzey Yarımküre'de gölgelerin en kısa olduğu gündür.

21 Haziran neden yılın en uzun günüdür? Yaz gündönümünde yaşananlar - 2

GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR

Kuzey Yarımküre'nin yaz gündönümü, yıla bağlı olarak her yıl 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir. Yaz gündönümü Güney Yarımküre'de 21 veya 22 Aralık'ta gerçekleşir.

Gregoryen takvimi 365 gün içerir ve her dört yılda bir Şubat ayında fazladan bir artık gün eklenir, bu nedenle tarih dalgalanır. NASA'ya göre, Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesinin gerçek süresi 365,25 gündür.

Bu uyumsuzluk nedeniyle gündönümü her zaman aynı güne denk gelmez.

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