21 Haziran neden yılın en uzun günüdür? Yaz gündönümünde yaşananlar

GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR



Kuzey Yarımküre'nin yaz gündönümü, yıla bağlı olarak her yıl 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir. Yaz gündönümü Güney Yarımküre'de 21 veya 22 Aralık'ta gerçekleşir.



Gregoryen takvimi 365 gün içerir ve her dört yılda bir Şubat ayında fazladan bir artık gün eklenir, bu nedenle tarih dalgalanır. NASA'ya göre, Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesinin gerçek süresi 365,25 gündür.



Bu uyumsuzluk nedeniyle gündönümü her zaman aynı güne denk gelmez.