22 gündür kayıptı: Çoruh Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Artvin'de doktora gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve 22 gündür haber alınamayan Sıddık Gögercin, Çoruh Nehri'nde ölü bulundu.

22 gündür kayıptı: Çoruh Nehri'nde cansız bedeni bulundu
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-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisinde Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, botlarla ulaştıkları cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, 2 Mayıs'ta doktora gideceğini belirterek Şavşat ilçesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sıddık Gögercin'e ait olduğu belirlendi.

Gögercin'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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