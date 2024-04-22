22 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den toz taşınımı ve sağanak uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

📆22 Nisan 2024 Pazartesi 🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor! 🌡️Hava Sıcaklığı: Güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/zp2reZcmeS

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.



BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu



DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 24°C

Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.



ADANA °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu



ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .



GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu



TOKAT °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu



VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu.