22 Nisan yarım gün mü olacak? (Okullar 22 Nisan'da tatil mi?)

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Cuma gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?



22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Dolayısıyla 2022 Resmi Tatiller Takvimi'nde yer almıyor.



22 Nisan Cuma günü resmi ve özel iş yerleri faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.