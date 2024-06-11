22 yaşındaki Mahmut dövülerek öldürüldü: 120 saatlik kamera kaydı incelendi, 14 kişi gözaltında

Niğde'de 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 120 saatlik kamera kaydı incelendi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

22 yaşındaki Mahmut dövülerek öldürüldü: 120 saatlik kamera kaydı incelendi, 14 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile uzman ekipler, merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde Mahmut Fırat Tabar’ın (22) ölü bulunmasıyla ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, Mahmut Fırat Tabar’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili olaya karıştıkları iddiasıyla 14 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

120 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Niğde Valisi Cahit Çelik, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 120 saatlik kamera görüntüsünü incelediğini belirtti.

Olay günü 9 şüphelinin Niğde merkezde yakalandığını, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 5 şüphelinin gerekli görüşmelerin ardından 'ye getirildiğini aktaran Çelik, "Gözaltında bulunan 14 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edilmiştir. Olayla ilgili titizlikle çalışan tüm emniyet güçlerimize teşekkür ederim. İlimiz genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Mahmut Fırat Tabar, 9 Haziran Pazar günü İlhanlı Mahallesi 82. Sokak'ta yol kenarında ölü bulunmuştu.

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