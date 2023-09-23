23 Eylül ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksunda doğada neler oluyor? İşte 23 Eylül ekinoksu özellikleri...

Dünyanın eğimi nedeniyle, Kuzey ve Güney Yarımküre güneş ışığını ve sıcaklığını en doğrudan alma konusunda yer değiştirir. Gündönümleri, her iki yarımkürede de güneşe doğru en büyük (veya en az) eğimimizi gösterir. Ekinokslar gündönümlerinin ortasına denk gelir.
EKİNOKS TARİHLERİ
Gündüz ile gecenin eşit olması durumunu ifade eden ekinoks, yılda iki defa olur. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor.
Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.
23 EYLÜL ÖZELLİKLERİ
Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
DOĞADA EYLÜL EKİNOKSUNUN BELİRTİLERİ
Yazın bittiğini ve kışın geldiğini gösteren işaretler artık her yerde, dünyanın kuzey yarısında görülüyor. Kuzey Yarımküre'de şafak daha geç, gün batımı ise daha erken gelir. Ve kuşlar ve kelebekler güneşin yolu boyunca güneye göç ediyor.
Kısalan günler havaların soğumasını beraberinde getiriyor.
Etrafımızdaki ağaçlar ve bitkiler bu yılın büyüme döngüsünü sonlandırıyor.
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