Şevval ayı (orucu) ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Şevval ayının bitiş tarihi

Ramazan ayında tutulan 30 günlük farz orucun ardından Şevval ayı başladı. 6 gün tutulması tavsiye edilen Şevval ayı orucu isterse art arda isterse ara verilerek tutulabiliyor. Peki, Şevval ayı (orucu) ne zaman bitiyor? İşte Diyanet takvimine göre Şevval ayının bitiş tarihi...

Şevval ayı (orucu) ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Şevval ayının bitiş tarihi

Sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün tutmak müstehaptır.

Şevval ayı (orucu) ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Şevval ayının bitiş tarihi - 1

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

  1. Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayı, bu yıl 10 Nisan Çarşamba -8 Mayıs 2024 Çarşamba günlerini kapsıyor. Şevval orucu ise; 11 Nisan - 8 Mayıs 2024 tarihleri dahil bu süre zarfında tutulacak.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.”

(Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

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