Şevval ayı (orucu) ne zaman bitiyor? Diyanet takvimine göre Şevval ayının bitiş tarihi

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?





Ramazan ayının peşinden gelen Şevval ayı, bu yıl 10 Nisan Çarşamba -8 Mayıs 2024 Çarşamba günlerini kapsıyor. Şevval orucu ise; 11 Nisan - 8 Mayıs 2024 tarihleri dahil bu süre zarfında tutulacak.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.”



(Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).



Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.