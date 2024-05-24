23 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber

Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde Artvin -Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

YAŞLI ADAMA AİT ÇIKTI



İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı.



Gögercin'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.