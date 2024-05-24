23 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber

Artvin’in Şavşat ilçesinde, kendisinden 23 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki Sıddık Gögercin’in Çoruh Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

23 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber

Şavşat ilçesinde, 2 Mayıs’ta doktora gideceğini belirterek evinden ayrılan Sıddık Gögercin, geri dönmedi.

Gögercin’in ailesi, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ancak ekiplerin, arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Bugün sabah saatlerinde -Şavşat kara yolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Ortaköy mevkisindeki Çoruh Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

23 gündür kayıp yaşlı adamdan acı haber - 1

YAŞLI ADAMA AİT ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemelerinde, göldeki kişinin Sıddık Gögercin olduğunu belirlendi. Sıddık Gögercin’in cansız bedeni, ekipler tarafından botlarla kıyıya çıkarıldı.

Gögercin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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