23 ilde DAEŞ operasyonu: 74 gözaltı

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Diyarbakır cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı terör soruşturması kapsamında, Diyarbakır merkezli 23 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

123 adrese yapılan eş zamanlı baskında haklarında yakalama kararı bulunan 92 şüpheliden 74'ü gözaltına alınarak Diyarbakır'da getirildi.

Operasyon MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın organı, örgütsel içerikli belge ve çok sayıda otomatik, pompalı otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.