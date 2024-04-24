23 Nisan resepsiyonuna katılmamıştı: Devlet Bahçeli parkta yürüyüş yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Meclis'te düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumuna ve resepsiyona katılmaması dikkat çekmişti. Bir gün sonra MHP'nin sosyal medya hesaplarından Bahçeli'nin parkta yürüyüş yaptığı anların görüntüleri paylaşıldı.

23 Nisan resepsiyonuna katılmamıştı: Devlet Bahçeli parkta yürüyüş yaptı

Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ankara'da bir parkta eşofmanlarıyla yürüyüş yaparken çekilen görüntüleri partinin hesabından paylaşıldı.

Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı eşliğinde paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin bir süre parkta yürüdüğü görüldü.

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen Bahçeli, araba kullandığı anların görüntülerini de ünlü sanatçının şarkıları ile sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bahçeli'nin dün Meclis'te düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumuna ve resepsiyona katılmaması dikkat çekmişti.

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