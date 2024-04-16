23 Nisan resmi tatil mi yoksa yarım gün mü sorusunun yanıtı, çalışanlar ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde, tüm ülke genelinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.
Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.
22 Nisan tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.
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