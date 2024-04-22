23 Nisan Salı günü (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

"23 Nisan Salı günü kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk gelmesi nedeniyle, bugün kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor.

23 Nisan Salı günü (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yarın yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olan bu anlamlı günde merak edilen konulardan biri de kargoların mesaisi oldu. 

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek. 

Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları kapalı olacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak. 

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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