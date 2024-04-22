23 Nisan Salı günü (yarın) kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yarın yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olan bu anlamlı günde merak edilen konulardan biri de kargoların mesaisi oldu.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları kapalı olacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı



19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün



15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı



29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı