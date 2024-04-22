23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan Salı günü yani yarın hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saati ya da açık olup olmadıklarına dair araştırmalar başladı. İşte, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarında son durum...



23 NİSAN'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle yarın sağlık ocağı ve hastaneler kapalı olacak.



Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.



23 NİSAN'DA (YARIN) ECZANELER AÇIK MI?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle yarın eczaneler kapalı olacak.



Nöbetçi eczaneler ise yarın gün boyu hizmet verecek.



İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

