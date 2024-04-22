23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da sağlık kurumlarında işleri olan pek çok kişi de şimdiden sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin akıbetini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan Salı günü yani yarın hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saati ya da açık olup olmadıklarına dair araştırmalar başladı. İşte, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarında son durum...

23 NİSAN'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle yarın sağlık ocağı ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

23 NİSAN'DA (YARIN) ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle yarın eczaneler kapalı olacak.

Nöbetçi eczaneler ise yarın gün boyu hizmet verecek.

İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

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