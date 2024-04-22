23 Nisan'da noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da noterlerde işleri olan pek çok kişi de şimdiden noterlerin durumuna odaklandı.



23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.



Bu nedenle yarın noterler kapalı olacak.



24 Nisan Çarşamba günü noterler normal işleyişlerine devam edecek.



