23 Nisan'da noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

Noterlerin çalışma saati ve çalışma günleri, resmi tatillerden önce gündeme geliyor. 23 Nisan Salı günü yani yarın noterlerin çalışma saati ya da açık olup olmadıklarına dair araştırmalar başladı. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

23 Nisan'da noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

23 Nisan Salı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da noterlerde işleri olan pek çok kişi de şimdiden noterlerin durumuna odaklandı.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle yarın noterler kapalı olacak.

24 Nisan Çarşamba günü noterler normal işleyişlerine devam edecek.

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