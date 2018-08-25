Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 76 kişi, 8 bin 112 lira 85'er kuruş; 4 bilen 5 bin 279 kişi, 87 lira 65'er kuruş; 3 bilen 105 bin 150 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



6 bilen iki talihlinin kuponunu, İzmir'in Tire ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Çekilişte toplam 4 milyon 512 bin 229 lira 85 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 534 bin 400 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 856 bin 57 lira 54 kuruş kamuya aktarılacak.