25 yıllık eşini av tüfeği ile öldüren katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

BABALARININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER



Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak katıldı, çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Güzelçolak'ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır hadden cezayı almasını istediklerini söyledi.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık İbrahim Güzelçolak, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Dostlarıma karşı beni düşman ettiler. Her şey ortadadır. Ben bugüne kadar sabretmiştim." dedi.



İbrahim Güzelçolak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Güzelçolak'ı "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.