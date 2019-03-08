İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.