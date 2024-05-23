276 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzurum merkezli 11 ilde, 276 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 27’si adliyeye sevk edildi.

276 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 27 şüpheli adliyeye sevk edildi
Foto: Arşiv

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merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibiyle yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27’si ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne çıkarıldı.

276 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Ekiplerce, 20 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve banka hesapları incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmiş, 37 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

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