28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar açık mı? (2022 kargo çalışma saatleri)

28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, 28 Ekim Cuma günü kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu, açık mı?

28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar açık mı? (2022 kargo çalışma saatleri)

öncesinde kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. 28 Ekim Cuma gününün yarım gün olması nedeniyle kargoların saat kaça kadar hizmet verecekleri merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu, açık mı?

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıldönümü öncesinde kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar başladı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar açık mı? (2022 kargo çalışma saatleri) - 1

29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

Yurtiçi : 29 Ekim Cumartesi günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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