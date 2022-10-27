28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

28 Ekim Cuma günü yarım gün mü? sorusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak. Resmi Gazete'de yer alan resmi tatil bilgisine göre, 28 Ekim Cuma gününün tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi?

28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

'na kısa bir zaman kala takvimi araştırılmaya başladı. 29 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle, 28 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. Okullar ise yarım gün eğitim verir.

29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi) - 1

2022 YILI RESMİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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