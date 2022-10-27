28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, okullar tatil mi? (2022 resmi tatil takvimi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala resmi tatil takvimi araştırılmaya başladı. 29 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle, 28 Ekim Cuma günü okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü? 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi?



28 EKİM YARIM GÜN MÜ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. Okullar ise yarım gün eğitim verir.



29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar



Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe



Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi