28 Mart: Akşam ezanı saati: İftara ne kadar kaldı? İstanbul-Ankara-İzmir iftar vakitleri

28 Mart 2024 iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden vatandaşlar, ramazanın 18. gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ve 28 Mart: Akşam ezanı saati...



İFTARA NE KADAR KALDI?



Ramazanın on yedinci gününü idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı.



2024 imsakiyesine göre 28 Mart Perşembe günü İstanbul'da iftar, 19:31'de yapılacak.



Ankara için iftar saati de 19:15 olacak.



İzmir'deki vatandaşlar ise orucunu 19:38'de okunacak akşam ezanının ardından açacak.



İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN



ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?



Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).



Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).