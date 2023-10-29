29 Ekim SoloTürk gösterisi ve boğaz ışık gösterisi nerede, saat kaçta başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların gerçekleştireceği gösteri uçuşlarının ayrıntılarını paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Komutanlığa ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirecek.





SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SOLOTÜRK, 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla, gururla, saygıyla kutlamak için İstanbul’da gösteri uçuşu icra edecek. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak. BOĞAZ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında boğaz gösterisi yapılacak. 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. 29 Ekim'de boğazda drone, havai fişek ve ışık gösterileri saat 19.50- 20.15 saatleri arasında gerçekleştirilcektir.